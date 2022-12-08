Masterchef’in En Güzeliydi! Pelin Zaman’ın Dekolteli Kareleri Yürekleri Hoplattı! Bir Dönem Danilo Zanna’yla Bile Anılmıştı…
TV8 ekranlarının en çok takip edilen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, bu sene 2022 sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sadece sezon yarışmacıları ile değil, geçtiğimiz sezonlardaki yarışmacıları ile de son derece dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde 2021 yılında yarışan Pelin Zaman’ın değişimi ile gündeme gelmeye başladı. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının en çok takip edilen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, bu sene 2022 sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sadece sezon yarışmacıları ile değil, geçtiğimiz sezonlardaki yarışmacıları ile de son derece dikkat çeken MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde 2021 yılında yarışan Pelin Zaman’ın değişimi ile gündeme gelmeye başladı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının beğenilen isimlerinden biri olan Pelin Zaman’ın değişimi herkesi adeta şoke etti! Peki, MasterChef Pelin Zaman şimdi ne yapıyor? Pelin Zaman son hali nasıl? Pelin Zaman estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…
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08 Ara 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.