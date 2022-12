Sibel Can’dan Yürekleri Hoplatan Göğüs Dekoltesi! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Şov Yaptı… “Tam Bir Kraliçe!” Beğeni, Yorum Rekoru Kırıldı!

Kısa bir süre önce oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’yı evlendiren Sibel Can, herkesi şok etmişti. Bodrum’un en elit mekanlarından birinde düğün yapan Sibel Can, oğlu ve gelininden daha çok eğlenmişti. Rengarenk kıyafetleri ve şölen tarzındaki danslarıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, düğüne adeta damgasını vurmuştu. Şimdiyse kıyafetleriyle Sibel Can adeta fizik şov yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!