Sibel Can’dan Yürekleri Hoplatan Göğüs Dekoltesi! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Şov Yaptı… “Tam Bir Kraliçe!” Beğeni, Yorum Rekoru Kırıldı!
Masmavi gözleriyle mest eden, milyonların “Kraliçe” olarak adlandırdığı Sibel Can’dan hayranlarının yüreklerini hoplatan göğüs dekolteli pozlar peş peşe geldi. Vücudunu saran, daracık bir elbise giyen Sibel Can, adeta şov yaptı! “Tam bir kraliçe” yorumlarını alan güzel isim, kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’yı evlendiren Sibel Can, herkesi şok etmişti. Bodrum’un en elit mekanlarından birinde düğün yapan Sibel Can, oğlu ve gelininden daha çok eğlenmişti. Rengarenk kıyafetleri ve şölen tarzındaki danslarıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, düğüne adeta damgasını vurmuştu. Şimdiyse kıyafetleriyle Sibel Can adeta fizik şov yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.