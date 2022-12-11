- 11 Ara 2022 - 10:56 G: 11 Ara 2022 - 10:57

Sibel Can’dan Yürekleri Hoplatan Göğüs Dekoltesi! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Şov Yaptı… “Tam Bir Kraliçe!” Beğeni, Yorum Rekoru Kırıldı!

Masmavi gözleriyle mest eden, milyonların “Kraliçe” olarak adlandırdığı Sibel Can’dan hayranlarının yüreklerini hoplatan göğüs dekolteli pozlar peş peşe geldi. Vücudunu saran, daracık bir elbise giyen Sibel Can, adeta şov yaptı! “Tam bir kraliçe” yorumlarını alan güzel isim, kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’yı evlendiren Sibel Can, herkesi şok etmişti. Bodrum’un en elit mekanlarından birinde düğün yapan Sibel Can, oğlu ve gelininden daha çok eğlenmişti. Rengarenk kıyafetleri ve şölen tarzındaki danslarıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, düğüne adeta damgasını vurmuştu. Şimdiyse kıyafetleriyle Sibel Can adeta fizik şov yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Ara 2022 - 10:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı, Masterchef Burak Kaya’nın Yakasına Yapıştı! Survivor’a Katılması İçin Zorluyordu, Büyük Bomba Elinde Patladı! Nuh Diyor Peygamber Demiyor… mask
Acun Ilıcalı, Masterchef Burak Kaya’nın Yakasına Yapıştı! Survivor’a Katılması İçin Zorluyordu, Büyük Bomba Elinde Patladı! Nuh Diyor Peygamber Demiyor…
Özge Özpirinçci'den Üzen Ayrılık Haberi! 1 Sene Önce Evlenip, Doğum Yapmıştı! Sevenleri Yerle Bir Oldu… Gözyaşlarına Hakim Olamadı... mask
Özge Özpirinçci'den Üzen Ayrılık Haberi! 1 Sene Önce Evlenip, Doğum Yapmıştı! Sevenleri Yerle Bir Oldu… Gözyaşlarına Hakim Olamadı...
6 Aylık Hamile Hazal Kaya’dan Kalpleri Acıtan Haber! Her Şey Yolunda Sanılıyordu Ama… Paylaşımı Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlattı! Kocası Ali Atay... mask
6 Aylık Hamile Hazal Kaya’dan Kalpleri Acıtan Haber! Her Şey Yolunda Sanılıyordu Ama… Paylaşımı Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlattı! Kocası Ali Atay...
Kenan Işık’tan Güzel Haber Var Mı? 8 Yıldır Komadan Kalkamamıştı! En Yakını Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!” mask
Kenan Işık’tan Güzel Haber Var Mı? 8 Yıldır Komadan Kalkamamıştı! En Yakını Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!”
FOX TV Bir Dizisini Daha Kökten Bitirdi! Seyircinin Göz Yaşına Bile Bakmadı! Final Kararı Aldı! Daha Yeni Başlamıştı Ama… “Yazıklar Olsun!” mask
FOX TV Bir Dizisini Daha Kökten Bitirdi! Seyircinin Göz Yaşına Bile Bakmadı! Final Kararı Aldı! Daha Yeni Başlamıştı Ama… “Yazıklar Olsun!”
49'luk Songül Karlı’nın O Pozları İlk Kez Paylaşıldı! Göbek Deliğine Kadar Dekolte Şok Etti! Sosyal Medya O Görüntülerle Sallandı! mask
49'luk Songül Karlı’nın O Pozları İlk Kez Paylaşıldı! Göbek Deliğine Kadar Dekolte Şok Etti! Sosyal Medya O Görüntülerle Sallandı!
Şükran Ovalı İç Çamaşırsız Kareleriyle Yaktı Yıktı! “Pars Savcı İptal!” Karın Kasları 10 Metre Öteden Belli! Yorumlar Gırla… mask
Şükran Ovalı İç Çamaşırsız Kareleriyle Yaktı Yıktı! “Pars Savcı İptal!” Karın Kasları 10 Metre Öteden Belli! Yorumlar Gırla…
Survivor Sude Burcu’ya Bir Haller Oldu! Kimse Tanıyamıyor; Nişan Yaptıktan Sonra… “Mert Öcal Göresin Bu Hallerini!” Neler Oluyor? mask
Survivor Sude Burcu’ya Bir Haller Oldu! Kimse Tanıyamıyor; Nişan Yaptıktan Sonra… “Mert Öcal Göresin Bu Hallerini!” Neler Oluyor?
Camdaki Kız Nalan’ı Artık Bambaşka Birisi! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki… “Seda Sayan 2 Oldu!” Milyonlarca Kişi İkiye Ayrıldı! mask
Camdaki Kız Nalan’ı Artık Bambaşka Birisi! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki… “Seda Sayan 2 Oldu!” Milyonlarca Kişi İkiye Ayrıldı!
Gönül Dağı Yapımcısı Asuman’ın Üzerini Karaladı! “Artık Yoksun!” Dedi, Ne Olduysa O Arada Oldu! “Güle Güle Hazal!” Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Yapımcısı Asuman’ın Üzerini Karaladı! “Artık Yoksun!” Dedi, Ne Olduysa O Arada Oldu! “Güle Güle Hazal!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü… mask
Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü…
Acun Ilıcalı, Masterchef Burak Kaya’nın Yakasına Yapıştı! Survivor’a Katılması İçin Zorluyordu, Büyük Bomba Elinde Patladı! Nuh Diyor Peygamber Demiyor… mask
Acun Ilıcalı, Masterchef Burak Kaya’nın Yakasına Yapıştı! Survivor’a Katılması İçin Zorluyordu, Büyük Bomba Elinde Patladı! Nuh Diyor Peygamber Demiyor…
Altın Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Altını Olanlar, Bu Haber Sizin İçin! 11 Aralık Altın Fiyatları Tarihe Yazılacak… mask
Altın Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Altını Olanlar, Bu Haber Sizin İçin! 11 Aralık Altın Fiyatları Tarihe Yazılacak…
TV Yayın Akışı Belli Oldu! 11 Aralık 2022 Pazar Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV! mask
TV Yayın Akışı Belli Oldu! 11 Aralık 2022 Pazar Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV!
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat 57. Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 11 Aralık 2022 Yayın Akışı mask
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat 57. Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 11 Aralık 2022 Yayın Akışı
Özge Özpirinçci'den Üzen Ayrılık Haberi! 1 Sene Önce Evlenip, Doğum Yapmıştı! Sevenleri Yerle Bir Oldu… Gözyaşlarına Hakim Olamadı... mask
Özge Özpirinçci'den Üzen Ayrılık Haberi! 1 Sene Önce Evlenip, Doğum Yapmıştı! Sevenleri Yerle Bir Oldu… Gözyaşlarına Hakim Olamadı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL