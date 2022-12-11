- 11 Ara 2022 - 15:59 G: 11 Ara 2022 - 16:07

Edis ve Çağla Şikel Nikah Masasına Oturuyor! Edis’in Evlenme Teklifi Büyük Bomba Patladı; Aşk Ateşi Cayır Cayır Yanıyor!

Edis ve Çağla Şikel hakkında kısa bir süre önce skandal bir iddia ortaya atılmıştı. Aşk ateşinin çoktan bacayı sardığı ve cayır cayır yandığı ortaya çıktı! Edis’in evlenme teklifinin arkasındaki perde arkası aralandı. Milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan bu iddianın ardından sevenleri “Edis ve Çağla Şikel evleniyor mu?” sorusunu sordu! Peki, neler oluyor?

Bir şarkılarıyla tüm dünyayı sallayıp geçen Edis, bir yanda fiziğiyle milyonları çatlatan Çağla Şikel! Kısa bir süre önce birlikte görüntülenen Edis ve Çağla Şikel’in adı aşk dedikodularına karışmıştı ama çok geçmeden ikili bu iddiaları yalanlamıştı. Şimdiyse Edis’in evlilik teklifi olayının perde arkası çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Ara 2022 - 15:59 Ankara- Yaşam

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