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11 Ara 2022 - 15:59

Edis ve Çağla Şikel Nikah Masasına Oturuyor! Edis’in Evlenme Teklifi Büyük Bomba Patladı; Aşk Ateşi Cayır Cayır Yanıyor!

Edis ve Çağla Şikel hakkında kısa bir süre önce skandal bir iddia ortaya atılmıştı. Aşk ateşinin çoktan bacayı sardığı ve cayır cayır yandığı ortaya çıktı! Edis’in evlenme teklifinin arkasındaki perde arkası aralandı. Milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan bu iddianın ardından sevenleri “Edis ve Çağla Şikel evleniyor mu?” sorusunu sordu! Peki, neler oluyor?