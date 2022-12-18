Demet Özdemir, Eşi Oğuzhan Koç’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; Evlilikten Soğuduktan Konuşuluyordu! Neler Oldu Neler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç’a yaptıkları dudakları uçuklattı. Twitter’ın yıkılmasına neden olan Demet Özdemir, herkesi şaşırttı. Evlilikten soğuduğu ve boşanma kararı alıp almama yönünde gidip geldiği iddia edilen Demet Özdemir’in bu kareleri gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıllarda Şubat ayında bir otelden çıkarken görüntülenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, herkesi şok etmişti. Çıkan karelerden sonra Demet Özdemir, “Yılın aşk bombası dersiniz artık” sözlerini dile getirmiş ve dediği gibi de olmuştu! Yılın aşk bombası geçtiğimiz aylarda çok konuşulacak bir düğüne imzasını atmışlardı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.