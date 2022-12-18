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18 Ara 2022 - 10:56

Demet Özdemir, Eşi Oğuzhan Koç’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; Evlilikten Soğuduktan Konuşuluyordu! Neler Oldu Neler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç’a yaptıkları dudakları uçuklattı. Twitter’ın yıkılmasına neden olan Demet Özdemir, herkesi şaşırttı. Evlilikten soğuduğu ve boşanma kararı alıp almama yönünde gidip geldiği iddia edilen Demet Özdemir’in bu kareleri gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…