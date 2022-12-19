Kurak Günler Filmin Murat’ı Ekin Koç Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ekin Koç Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Rol Aldığı Film ve Diziler...

Türkiye’nin öne çıkan oyuncularından biri olan ünlü oyuncu Ekin Koç, son dönemlerde dünyada dahi ses getiren film projeleri içerisinde yer almaya başladı. O yapımlardan biri olan Kurak Günler isimli sinema filminde Murat’a hayat veren Ekin Koç, sinemaseverlerin yakın markaja aldığı isimler arasındaki yerini de çoktan aldı! Peki, Kurak Günler’in Murat’ı Ekin Koç kimdir? Ekin Koç kimdir, kaç yaşındadır? Ekin Koç aslen nereli, nasıl ünlü oldu? Ekin Koç hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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