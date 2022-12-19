Kurak Günler Filmin Murat’ı Ekin Koç Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ekin Koç Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Rol Aldığı Film ve Diziler...
Türkiye’nin öne çıkan oyuncularından biri olan ünlü oyuncu Ekin Koç, son dönemlerde dünyada dahi ses getiren film projeleri içerisinde yer almaya başladı. O yapımlardan biri olan Kurak Günler isimli sinema filminde Murat’a hayat veren Ekin Koç, sinemaseverlerin yakın markaja aldığı isimler arasındaki yerini de çoktan aldı. İşte Ekin Koç ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin öne çıkan oyuncularından biri olan ünlü oyuncu Ekin Koç, son dönemlerde dünyada dahi ses getiren film projeleri içerisinde yer almaya başladı. O yapımlardan biri olan Kurak Günler isimli sinema filminde Murat’a hayat veren Ekin Koç, sinemaseverlerin yakın markaja aldığı isimler arasındaki yerini de çoktan aldı! Peki, Kurak Günler’in Murat’ı Ekin Koç kimdir? Ekin Koç kimdir, kaç yaşındadır? Ekin Koç aslen nereli, nasıl ünlü oldu? Ekin Koç hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Ara 2022 - 16:04 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.