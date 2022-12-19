Survivor Semih Öztürk Boşandı Mı? Eşi Yüzünden Apar Topar İşten Çıkarılmıştı; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… “Yok Artık!”

Katıldığı yarışmalar sayesinde tanına Semih Öztürk, yarışlardan sonra TV8 ekranlarında çalışmaya başlamıştı. Eşi Kurretülayn Matur nedeniyle işinden olduğu iddia edilen Semih Öztürk’ün soluğu mahkemede aldığı konuşulur oldu. Bir süredir ayrılacakları iddia edilen Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çiftinin boşanıp boşanmadığı ise bugün netleşti. Peki, Survivor Semih Öztürk boşandı mı? Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çifti ayrıldı mı, neden ayrıldı? Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çifti arasında neler oluyor? İşte, detaylar…

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