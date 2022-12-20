- 20 Ara 2022 - 12:19 G: 20 Ara 2022 - 12:29

Sincan Haber: Sincan'da Köylü Pazarı Nerede Var? Köylü Pazarı Hangi Gün Nerede Kuruluyor?

Ankara’nın en büyük ilçesi Sincan'da Köylü Pazar yerlerinin nerede olduğu merak ediliyor. Ankara Sincan'da Köylü Pazar yerleri Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Sincan Belediyesi Köylü Semt Pazarları...

Sincan’da çiftçiler ürünlerini vatandaşlara belediyenin sağladığı pazarlarda doğrudan ulaştırıyor. İlçede uzun süredir hizmet veren köylü pazarlarının sayısı 5’e yükseldi. Sincan İlçesi GOP Mahallesi Eski Çarşamba Pazar yerinde cumartesi günleri artık köylü pazarı kurulmaya başladı. Peki Ankara Sincan'da Köylü Pazar yerleri Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Sincan Belediyesi Köylü Semt Pazarları...  

Köylü pazarları ile çiftçiler, ürettikleri ürünleri aracısız şekilde satarak gelir elde ediyor. Vatandaş da doğal üretim olan mahsullere kolay ulaşabiliyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan köylü pazarını ziyaret ederek vatandaş ve çiftçilerle sık sık görüşüyor.

Sincan Köylü pazarlarına cumartesi günleri GOP Mahallesi Eski Çarşamba Pazar yeri de eklendi. Böylece haftanın 5 günü farklı mahallelerde hizmet vermeye başladı. Köylü pazarlarında çiftçilerinin kendi ürettiği doğal ürünler doğrudan tüketici ile buluşuyor ve çiftçiler, ürettikleri ürünleri aracısız direk şekilde satarak gelir elde ediyor. Vatandaşlar da bostanda yetişen taze sebze ve meyvelere doğrudan ilk elden ulaşmaktan oldukça memnun.

Köyü pazarları, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası iş birliği ile koordineli çalışma sonucunda kuruluyor. Üretici belgesi alan çiftçiler Sincan Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabiliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Köylü Pazarını Ziyaret Etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sık sık köylü pazarlarını ziyaret ediyor. Son olarak Osmanlı Mahallesinde kurulan köylü pazarını ziyaret eden Başkan Ercan çiftçilere bereketli kazançlar dilerken alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Sincan Haber: Sincan'da Köylü Pazarı Nerede Var? Köylü Pazarı Hangi Gün Nerede Kuruluyor?

-Salı: Mevlâna Semt Pazarı

-Çarşamba: Menderes TOKİ Pazarı

-Cuma: Osmanlı Kapalı Semt Pazar yeri

- Cumartesi: GOP Mahallesi Eski Çarşamba Pazar yeri

-Pazar: Yenikent Kapalı Semt Pazarı

20 Ara 2022 - 12:19 - Belediyeler

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