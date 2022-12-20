Hayatımın Şansı Dizisinin Yonca’sı Şifanur Gül Kimdir? Şifanur Gül’ün Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Şifanur Gül’ün Memleketi Neresi?

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Hayatımın Şansı dizisi geçtiğimiz çarşamba seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Hayatımın Şansı dizisinde özellikle bir anne ile kızın hikayesinin anlatılıyor olması seyirciyi etkiledi. Hayatımın Şansı dizisinin annesi olan Yonca’ya hayat veren Şifanur Gül ise, şimdiden televizyon seyircisinin yakın takibe aldığı isimlerden biri oldu. Peki, Hayatımın Şansı dizisinin Yonca’sı Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül’ün memleketi neresi? Şifanur Gül kaç yaşında, nasıl ünlü oldu? Şifanur Gül hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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