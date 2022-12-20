Hayatımın Şansı Dizisinin Yonca’sı Şifanur Gül Kimdir? Şifanur Gül’ün Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Şifanur Gül’ün Memleketi Neresi?
Ekranların yeni yapımlarından biri olan Hayatımın Şansı dizisi geçtiğimiz çarşamba seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Hayatımın Şansı dizisinde özellikle bir anne ile kızın hikayesinin anlatılıyor olması seyirciyi etkiledi. Hayatımın Şansı dizisinin annesi olan Yonca’ya hayat veren Şifanur Gül ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Ekranların yeni yapımlarından biri olan Hayatımın Şansı dizisi geçtiğimiz çarşamba seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Hayatımın Şansı dizisinde özellikle bir anne ile kızın hikayesinin anlatılıyor olması seyirciyi etkiledi. Hayatımın Şansı dizisinin annesi olan Yonca’ya hayat veren Şifanur Gül ise, şimdiden televizyon seyircisinin yakın takibe aldığı isimlerden biri oldu. Peki, Hayatımın Şansı dizisinin Yonca’sı Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül’ün memleketi neresi? Şifanur Gül kaç yaşında, nasıl ünlü oldu? Şifanur Gül hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
20 Ara 2022 - 12:25 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.