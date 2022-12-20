Seren Serengil – Bircan Bali Birbirine Savaş Açtı! Yapımcı İkisini de En Sonunda Kapı Önüne Koyacak! Büyük Yıkım Var…
Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil ve Bircan Bali, birbirlerine soğuk savaş açtı! Yapımcının artık sabrının kalmayıp; en sonunda kapı önüne koyacaklarına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Büyük bir yıkımı başlatan Seren Serengil ve Bircan Bali ikilisi, öyle bir şey yaptı ki…
Yıllardır birlikte ekranlara gelen ve her bir hamlesi olay yaratan Seren Serengil ve Bircan Bali ikilisi her ne kadar birbirileriyle iyi anlaşsalar da bir o kadar da savaş içinde olduklarını gösteriyorlardı. Her bir hamleleri olay yaratan Seren Serengil’in son yaptığı ise Bircan Bali’nin delirmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.