- 21 Ara 2022 - 14:28 G: 21 Ara 2022 - 14:35

Deniz Seki Kıpkırmızı Minisiyle Yürek Hoplattı! Daracık Kıyafetiyle Taş Bebek Olduğunu Bir Daha Gösterdi! “Kim Der 52 Yaşında Diye!”

Şarkılarıyla kulakların pasını silen Deniz Seki, kıpkırmızı bir elbise giyerek yürekleri hoplattı. Daracık bir kıyafet giyen Deniz Seki’ye taş bebek olduğu bir kez daha gösterildi. “Kim der sana 52 yaşında diye!” yorumlarını alan Deniz Seki, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Çalkantılı bir yaşantı süren Deniz Seki, geçmişe bir sünger çekip her şeyi geride bırakmıştı. Yeni bir hayata adım atan Deniz Seki’nin yüzündeki ve fiziğindeki değişimler gözlerden kaçmıyordu. Spor ve düzeni beslenmeyle hayatını değiştiren Deniz Seki’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kırmızılar içerisindeki paylaşım gündem haline geldi. Fiziğini ve dekoltelerini konuşturan Seki’ye hayranları binlerce yorumda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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Deniz Seki Kıpkırmızı Minisiyle Yürek Hoplattı! Daracık Kıyafetiyle Taş Bebek Olduğunu Bir Daha Gösterdi! “Kim Der 52 Yaşında Diye!” mask
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