Coca - Cola'ya Olağanüstü Zam Haberi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! 2.5 Litre 30 TL, 2 Litre 25 TL, 1.5 Litre 23 TL, 1 Litre 18 TL Oldu… Alabilen Zengin Sayılır!

Yemeklerin vazgeçilmez yancılarından biri olan kola, alınamayacak fiyatlara son zammı ile birlikte ulaştı. Yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşamış olan kolanın yeni fiyatını duyuran isim Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş oldu. Başkan Aybaş’tan gelen açıklamalar sonrası, sosyal medya platformlarında ise tartışma başladı! Peki, kola ne kadar, kaç TL? 2023 kola fiyatı ne kadar olacak? Kolaya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? İşte, detaylar…

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