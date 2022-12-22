Prestij Meselesi Filminin Hilmi Topaloğlu’su Engin Hepileri Kimdir? Engin Hepileri’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer…

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Engin Hepileri’nin bu seneki projelerinden biri de Mahsun Kırmızıgül imzalı Prestij Meselesi filmi oldu. Şubat ayında seyirci karşısına çıkacak olan Prestij Meselesi filminin başrolüne hayat veren Engin Hepileri, seyirci karşısına Prestij Müzik’in kurucusu Hilmi Topaloğlu olarak çıkmak için hazırlıklara başladı. Peki, Prestij Meselesi filminin Hilmi Topaloğlu’su Engin Hepileri kimdir? Engin Hepileri kaç yaşında, aslen nereli? Engin Hepileri nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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