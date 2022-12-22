Prestij Meselesi Filminin Hilmi Topaloğlu’su Engin Hepileri Kimdir? Engin Hepileri’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Engin Hepileri’nin bu seneki projelerinden biri de Mahsun Kırmızıgül imzalı Prestij Meselesi filmi oldu. Şubat ayında seyirci karşısına çıkacak olan Prestij Meselesi filminin başrolüne hayat veren Engin Hepileri, seyirci karşısına Prestij Müzik’in kurucusu Hilmi Topaloğlu olarak çıkmak için hazırlıklara başladı. İşte Engin Hepileri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Engin Hepileri’nin bu seneki projelerinden biri de Mahsun Kırmızıgül imzalı Prestij Meselesi filmi oldu. Şubat ayında seyirci karşısına çıkacak olan Prestij Meselesi filminin başrolüne hayat veren Engin Hepileri, seyirci karşısına Prestij Müzik’in kurucusu Hilmi Topaloğlu olarak çıkmak için hazırlıklara başladı. Peki, Prestij Meselesi filminin Hilmi Topaloğlu’su Engin Hepileri kimdir? Engin Hepileri kaç yaşında, aslen nereli? Engin Hepileri nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
22 Ara 2022 - 12:16 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.