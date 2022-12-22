- 22 Ara 2022 - 12:28 G: 22 Ara 2022 - 12:49

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kıvılcım Öldü mü? Doğa’nın Hayatı Bitecek; Artık Dönecek Kapısı Kalmayacak! Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın öleceği düşünülmeye başlandı. Doğa’nın bu ölümle birlikte çok sarsılacağı gözler önüne serildi. Fatih’le kavga ettiğinde dönecek kapısının annesi olduğunu bilen Doğa’nın artık dönecek kapısı da kalmayacak! Kıvılcım’ın başına gelenler…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyordu. Farklı iki kültürde büyüyen iki gencin birbirlerine olan aşkını ele alan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa’nın biricik annesi Kıvılcım başına gelenler ise “Kıvılcım ölüyor mu?” sorusunu beraberinde getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Ara 2022 - 12:28 Ankara- Yaşam

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