Aile Destek Ödemelerine Zam Geldi Mi? Aile Destek Ödemeleri Hakkında El Kol Titreten Gerçek! 2023 Yılına Girmeye Ramak Kala…

Temmuz ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin artıp artmayacağı asgari ücret zammı belli olur olmaz merak edilmeye başlandı. Bugün açıklanan 2023 yılı asgari ücretinin sosyal destek ödemelerini artıracağı bilinirken; Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin ne kadar olacağına ilişkin gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrildi! Peki, aile destek ödemelerine zam geldi mi? Aile destek ödemeleri ne kadar, kaç TL 2023? Aile destek ödemeleri ne kadar ödenecek? İşte, detaylar…

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