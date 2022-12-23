- 23 Ara 2022 - 09:35 G: 23 Ara 2022 - 09:39

Aile Destek Ödemelerine Zam Geldi Mi? Aile Destek Ödemeleri Hakkında El Kol Titreten Gerçek! 2023 Yılına Girmeye Ramak Kala…

Temmuz ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin artıp artmayacağı asgari ücret zammı belli olur olmaz merak edilmeye başlandı. Bugün açıklanan 2023 yılı asgari ücretinin sosyal destek ödemelerini artıracağı bilinirken; Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin ne kadar olacağına ilişkin gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrildi! İşte detaylar...

Temmuz ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin artıp artmayacağı asgari ücret zammı belli olur olmaz merak edilmeye başlandı. Bugün açıklanan 2023 yılı asgari ücretinin sosyal destek ödemelerini artıracağı bilinirken; Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin ne kadar olacağına ilişkin gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrildi! Peki, aile destek ödemelerine zam geldi mi? Aile destek ödemeleri ne kadar, kaç TL 2023? Aile destek ödemeleri ne kadar ödenecek? İşte, detaylar…

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23 Ara 2022 - 09:35 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Güneş - İnşallah aile destek şartlı eğitim yardimi gibi desteklere de tekrar zam gelir çoğu insanın tek geçim kaynaği

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 22 Aralık 22:31

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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