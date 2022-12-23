- 23 Ara 2022 - 09:33 G: 23 Ara 2022 - 09:38

2023 Yılına Girmeden Hemen Bunu Yapın! Elektrik ve Doğalgaz İçin Son Çare Açıklandı; Twitter Yıkılıyor! Meğer…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destek ödemeleri arasında yer alan elektrik ve doğalgaz tüketiminde gözler bu kez yardım için değil, zam için hükümete döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan gelecek olan yeni yıl zammına ilişkin açıklamaya odaklanmış olan vatandaşlara haber, az önce geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destek ödemeleri arasında yer alan elektrik ve doğalgaz tüketiminde gözler bu kez yardım için değil, zam için hükümete döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan gelecek olan yeni yıl zammına ilişkin açıklamaya odaklanmış olan vatandaşlara haber, az önce geldi. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılda elektrik ve doğalgaza zam gelip gelmeyeceğini açıkladı! Peki, yeni yılda elektrik ve doğalgaz zam alacak mı? 2023 yılında doğalgaza zam gelecek mi? Doğalgaz ve elektrik yardımı nereden alınır? İşte, detaylar…

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23 Ara 2022 - 09:33 - Gündem

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