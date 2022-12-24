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24 Ara 2022 - 21:10

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Göğsünü Kemerle Sıkıp Her Şeyi Sergiledi… “Sen Bildiğimiz Serenay Sarıkaya Olmuşsun!” Instagram’ı Gözünü Kapatıp Yaktı…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Survivor’da muhteşem bir çıkış yakalamış olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya kareleri yürekleri yaktı! Göğsünü kemerle sıkıp her şeyini sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu’na sevenleri ise “Sen bildiğimiz Serenay Sarıkaya olmuşsun” yorumlarını yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…