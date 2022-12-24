Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Göğsünü Kemerle Sıkıp Her Şeyi Sergiledi… “Sen Bildiğimiz Serenay Sarıkaya Olmuşsun!” Instagram’ı Gözünü Kapatıp Yaktı…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Survivor’da muhteşem bir çıkış yakalamış olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya kareleri yürekleri yaktı! Göğsünü kemerle sıkıp her şeyini sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu’na sevenleri ise “Sen bildiğimiz Serenay Sarıkaya olmuşsun” yorumlarını yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’yla muhteşem bir üne sahip olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 sezonunda bulunmuştu. Yarışmadaki performansıyla ve hal – hareketleriyle gönüllerde şampiyon olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bambaşka bir hayata kavuşmuştu. Müzik sektörüne adını altın harflerle yazdıran Aleyna Kalaycıoğlu’nın dekolteli kareleri ise nefesleri kesmeye yetiyordu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.