Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Ara 2022 - 20:12

Kısmetse Olur’dan Elenecek İsim İfşa Oldu! Üzerini Çizdiler; “Senden Bir Yol Olmaz!” Dediler! Geldiği Gibi Tıpış Tıpış Gidecek…

Youtube ekranlarının popüler programlarından biri olan Kısmetse Olur’da elenecek isim ifşa oldu! Üzerini apar topar çizdiler; “Senden bir yol olmaz” dediler! Geldiği gibi tıpı tıpış gidecek olan isim, rahat bir nefes aldırdı çünkü sevmeyeni her geçen gün daha çok artıyor! Peki, hangi isim yarışmadan elenen isim oldu?