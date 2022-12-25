- 25 Ara 2022 - 20:12

Kısmetse Olur’dan Elenecek İsim İfşa Oldu! Üzerini Çizdiler; “Senden Bir Yol Olmaz!” Dediler! Geldiği Gibi Tıpış Tıpış Gidecek…

Youtube ekranlarının popüler programlarından biri olan Kısmetse Olur’da elenecek isim ifşa oldu! Üzerini apar topar çizdiler; “Senden bir yol olmaz” dediler! Geldiği gibi tıpı tıpış gidecek olan isim, rahat bir nefes aldırdı çünkü sevmeyeni her geçen gün daha çok artıyor! Peki, hangi isim yarışmadan elenen isim oldu?

9 kadın, 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, tam tamına 5 yıl sonra ekranlarda boy gösteriyordu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen yarışmada kaoslar, kavgalar ve aşklar yavaş yavaş belli olmuştu. Geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen Kaan Seyhan olmuş ve yerine Furkan Can Ağca gelmişti. Bu Pazartesi günü bir isim daha hayallerine veda edecekti. Peki, hangi isim Kısmetse Olur evinden ayrıldı?

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25 Ara 2022 - 20:12 Antalya- Yaşam

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