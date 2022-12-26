Masterchef Tolga’ya Somer Şef’ten Mucize Gibi Teklif! Yarışmadan 6. Çıktı Ama Somer Şef’in Şampiyonu Oldu! Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başaran Masterchef’in son bölümünde bir eleme heyecanı yaşanmıştı. Yarışmadan elenen isim Tolga’ya Somer Şef ise bomba bir teklif sundu. Yarışmadan 6. olarak ayrılan isim; Somer Şef’in gönlünde şampiyon olunca işler değişti! Peki, neler oluyor?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Burak Kaya, Tolga, Metin ve Görkem elenmemek adına kıyasıya mücadele etmişti. Yarışmacılar iki tur boyunca en iyi tabağı şeflere sunmak için tezgah başında marifetlerini sergilemiş ve gün sonunda sona kalan iki kişiden biri Tolga olmuştu. Elendiğini duyunca hayatının şokunu yaşayan Tolga’nın ellerinden ise Somer Şef tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.