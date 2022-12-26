Survivor 2023 Barış Telli Kimdir? Barış Telli’nin Memleketi Merak Konusu Oldu! Barış Telli’nin Instagram Adresi Nedir?

Survivor Türkiye 2023 yarışmasına dahil olan son isim Barış Telli oldu. Bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Barış Telli’nin milli bir sporcu olduğu öğrenildi. Özel yaşamı ve başarıları ile herkesin gıpta ettiği isimlerden biri olan Barış Telli, Survivor izleyicisinin gündemine şimdiden oturdu! Peki, Survivor 2023 Barış Telli kimdir? Barış Telli’nin Instagram adresi nedir? Barış Telli ne iş yapıyor, mesleği ne, nasıl ünlü oldu? Barış Telli hangi branş, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…

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