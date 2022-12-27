Masterchef 'te Geceye Damga Vuran Ahmet Dede Kimdir? Michelin Yıldızı Nedir, Nasıl Alınır? Michelin Yıldızlı Ahmet Dede Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında şampiyon yüzünü göstermeye başlamışken; yarışmanın çeyrek ve yarı finallerinde programa konuk olan dünyaca ünlü şefler de merak uyandırmaya başladı. O şeflerden biri olan Ahmet Dede, MasterChef Türkiye 2022 yarışması izleyicisinin gündemine çoktan oturdu! Peki, MasterChef Ahmet Dede kimdir? Michelin yıldızı nedir, nasıl alınır? Michelin yıldızlı Ahmet Dede nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar…

Michelin Yıldızı Nedir, Nasıl Alınır? Michelin Yıldızlı Ahmet Dede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Ahmet Dede, İrlanda'nın batısında yer alan Baltimore köyünde yaşıyor ve bir balıkçı kasabası. Önceki üç yılını farklı bir restoranda çalışarak geçirdikten sonra, kendi restoranını açmaya karar vermiş.

Restoranında, Türk konseptini temel almış ve oldukça yoğun ve başarılı bir yıl geçirirken, Michelin Guide'a girmesi ve bir Michelin yıldızı alması, zorlu bir başarı olmuş. Bu başarı hem İrlanda hem Türkiye hem de Ahmet Dede adına unutulmaz olmuş.

Michelin Guide, 2021 Büyük Britanya ve İrlanda Michelin yıldızlarını 26 Ocak 2021 tarihinde online bir törenle dağıtmış. Ahmet Dede, İrlanda Baltimore köyünde bulunan 'Dede Restoranı' ile bu ödüle layık görülmüş ve Türk mutfağını modern dokunuşlarla renove eden bir restoran sahibi olarak da dikkat çekmiş.

Ahmet Dede, aktif olarak çalışan ve Michelin yıldızı alan tek Türk şef olarak da tarihe geçmiş ve Türk ve dünya gastronomi evreninde adını duyurmuş. Bu başarı, hem kendi için hem de Türkiye için unutulmaz bir ödül olmuş.

Michelin Yıldızı Nedir, Nasıl Alınır?

Michelin Guide, her yıl Ocak ayında yayınlanan ve dünyadaki tüm restoranları değerlendiren bir rehberdir. Bu değerlendirme, gizli bir müfettiş sistemiyle yapılır ve restoranlar 1, 2 ya da 3 yıldızla notlandırılır. Rehber, 1889 yılında Fransa'da ortaya çıkmış ve o dönemde sadece Fransa ve özellikle Paris'teki restoranları değerlendirmeyi amaçlamış.

Rehberi hazırlayan iki kardeş, Andre ve Edouard, otomobil lastiği şirketi sahipleridir ve rehberi jest olarak araç sahiplenen müşterilerine dağıtmışlar. Rehberin rengi, kırmızıdır.

Gastronomi dünyasında büyük saygınlık kazanan ve gökteki yıldızlardan biri olarak kabul edilen Michelin yıldızı, Michelin Guide'a bağlı olarak verilir. Ahmet Dede, çok küçük yaşlarda evde annesiyle birlikte yemek yapmaya başlamış ve ilk ürünleri olarak mantı, sarma ve bazı hamur işleri üretmiş. Bu başarı, çok çalışmanın, adanmışlığın, kendine güvenin, inanmanın ve ustalığın sonucu olarak görülür.

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