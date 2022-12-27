Armağan Çağlayan "Öldü" Paylaşımına İsyan Etti! Telefonlar kilit... "Herkes ağlayarak arıyor"
Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde kötü bir haber vermişti. İzleyicisine akciğer kanseri olduğunu duyuran Armağan Çağlayan’a pek çok ünlü isim ve sevenlerinden destek mesajı geldi. Ancak, Armağan Çağlayan’a gelen aramalar ünlü ismi epeyce kızdırdı! Armağan Çağlayan Hasta Mı, Hastalığı Nedir? Armağan Çağlayan Kimdir, Kaç Yaşında, Şuan Nerede Yaşıyor? İşte detaylar...
Armağan Çağlayan hakkında yapılan, "Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti" başlıklı bir haberin ekran görüntüsünü paylaşmış ve "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun ya hu! Facebook'ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" ifadesini kullanmış. Peki Armağan Çağlayan Hasta Mı, Hastalığı Nedir? Armağan Çağlayan Kimdir, Kaç Yaşında, Şuan Nerede Yaşıyor? İşte detaylar...
27 Ara 2022 - 11:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.