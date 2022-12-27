- 27 Ara 2022 - 11:04 G: 27 Ara 2022 - 11:29

Armağan Çağlayan "Öldü" Paylaşımına İsyan Etti! Telefonlar kilit... "Herkes ağlayarak arıyor"

Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde kötü bir haber vermişti. İzleyicisine akciğer kanseri olduğunu duyuran Armağan Çağlayan’a pek çok ünlü isim ve sevenlerinden destek mesajı geldi. Ancak, Armağan Çağlayan’a gelen aramalar ünlü ismi epeyce kızdırdı! Armağan Çağlayan Hasta Mı, Hastalığı Nedir? Armağan Çağlayan Kimdir, Kaç Yaşında, Şuan Nerede Yaşıyor? İşte detaylar...

Armağan Çağlayan hakkında yapılan, "Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti" başlıklı bir haberin ekran görüntüsünü paylaşmış ve "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun ya hu! Facebook'ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" ifadesini kullanmış. Peki Armağan Çağlayan Hasta Mı, Hastalığı Nedir? Armağan Çağlayan Kimdir, Kaç Yaşında, Şuan Nerede Yaşıyor? İşte detaylar...

27 Ara 2022 - 11:04 - Magazin

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