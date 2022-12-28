En Az 10 Kilo Almaya Hazır Olun! Bir Çatal Alanın Bağımlısı Olduğu Keki Açıklıyoruz… Tabak Tabak Yiyeceksiniz!
Dostu düşmanı orta yerinden çatlatacak en az 10 kilo garantili kekin tarifini almak için hazır olun, kalemi kağıdı ayarlayın! Bir çatal alanın bağımlısı olduğu kekin sırrı ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulanı olan bu tabak tabak yedirten kekin tarifini sizler için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!
Bir kez tadına bakanın müptelası olacağı, yana yakıla arayacağı kekin tarifi ortaya çıktı. Eşin dostun birbirine vermemek için çaba sarf ettiği, kendi misafirlerine özel olsun istediği havuçlu tarçınlı kekin en püf noktaları ve yapım aşamalarını sizler için daha da yakından inceledik. İşte havuçlu tarçınlı keke dair merak edilen tüm aşamalar!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.