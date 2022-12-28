En Az 10 Kilo Almaya Hazır Olun! Bir Çatal Alanın Bağımlısı Olduğu Keki Açıklıyoruz… Tabak Tabak Yiyeceksiniz!

Bir kez tadına bakanın müptelası olacağı, yana yakıla arayacağı kekin tarifi ortaya çıktı. Eşin dostun birbirine vermemek için çaba sarf ettiği, kendi misafirlerine özel olsun istediği havuçlu tarçınlı kekin en püf noktaları ve yapım aşamalarını sizler için daha da yakından inceledik. İşte havuçlu tarçınlı keke dair merak edilen tüm aşamalar!

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