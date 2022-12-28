Esra Erol’da 23 Yaşındaki Gencecik Kızın Başına Gelenler Saç Baş Yoldurdu! Babası Yaşındaki Adam Tarafından… “Yazıklar Olsun!”
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da yaşananlar seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Programa katılan 23 yaşındaki gencecik kızın başına gelenler saç baş yoldurdu! Babası yaşındaki adam tarafından yaşatılanlar ağır gelen genç kız, seyircileri hem kahretti hem de kızdırdı. İşte milyonların “Yazıklar olsun yorumlarına neden olan bu durum…
Programa katılan Başak Hanım, Esra Erol’dan yardım istemişti. Erol’a başından geçenleri anlatan Başak Hanım, seyircilerin duygu değişimlerine neden oldu! Hem ağlatan hem de sinirlerin bozulmasına neden olan Başak Hanım, ağızların açık açık kalmasına neden olacak bir hikayeye sahip olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.