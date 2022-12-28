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28 Ara 2022 - 16:27

Esra Erol’da 23 Yaşındaki Gencecik Kızın Başına Gelenler Saç Baş Yoldurdu! Babası Yaşındaki Adam Tarafından… “Yazıklar Olsun!”

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da yaşananlar seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Programa katılan 23 yaşındaki gencecik kızın başına gelenler saç baş yoldurdu! Babası yaşındaki adam tarafından yaşatılanlar ağır gelen genç kız, seyircileri hem kahretti hem de kızdırdı. İşte milyonların “Yazıklar olsun yorumlarına neden olan bu durum…