- 28 Ara 2022 - 17:26 G: 28 Ara 2022 - 17:36

Kısmetse Olur’dan Cansel ve Oğulcan Diskalifiye Edildi! Yaptıkları Yapımcıyı Çıldırttı; “Hadi Evinize” Dedi! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Tam 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur’da ilk aşk olarak nitelendirilen Cansel ve Oğulcan cephesinde skandal bir olay koptu! Yapımcının çıldırmasına neden olan Cansel ve Oğulcan çiftine, “Hadi evinize” denildiği gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir olay yaşandı ki…

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olmayı başarmış olan Kısmet Olur’da yaşananlar seyircilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur’da yeni yüzler; yeni aşklar başlamıştı. Aşklarıyla ön plana çıkan Cansel Ayanoğlu ve Oğulcan Yılmaz’ın ikinci kez kural ihlali yapmaları seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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