Kısmetse Olur’dan Cansel ve Oğulcan Diskalifiye Edildi! Yaptıkları Yapımcıyı Çıldırttı; “Hadi Evinize” Dedi! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olmayı başarmış olan Kısmet Olur’da yaşananlar seyircilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur’da yeni yüzler; yeni aşklar başlamıştı. Aşklarıyla ön plana çıkan Cansel Ayanoğlu ve Oğulcan Yılmaz’ın ikinci kez kural ihlali yapmaları seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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