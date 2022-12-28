Survivor Nisa, Ogeday Girişken’den Sonra Aşkı Buldu! Sevgilisi Lokum Gibi, Bir İçim Su! Eski Sevgilisi Hasedinden Çatlayacak…
Tv8 ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Nisa Bölükbaşı’nın yeni aşkı bulduğu gündeme bomba gibi düştü. Ogeday Girişeken’le kısa bir süre önce ayrılan Nisa Bölükbaşı’nın yeni sevgilisi ise bir içim su ve lokum gibi bulundu! Eski sevgilisinin bu durum sorasında hasedinden çatlayacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görüntülenen Nisa Bölükbaşı, çocuksu tavırları ve muhteşem enerjisiyle seyircinin gönlünü çelmişti. Survivor 2020 yarışmasından sonra ilk kez Survivor 2022 yarışmasına sevgilisiyle katılan Nisa Bölükbaşı, yarışmanın bitiminden birkaç ay sonra ayrılma kararı alan Nisa Bölükbaşı’nın yeni sevgilisi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.