Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Ara 2022 - 21:38

Survivor Nisa, Ogeday Girişken’den Sonra Aşkı Buldu! Sevgilisi Lokum Gibi, Bir İçim Su! Eski Sevgilisi Hasedinden Çatlayacak…

Tv8 ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Nisa Bölükbaşı’nın yeni aşkı bulduğu gündeme bomba gibi düştü. Ogeday Girişeken’le kısa bir süre önce ayrılan Nisa Bölükbaşı’nın yeni sevgilisi ise bir içim su ve lokum gibi bulundu! Eski sevgilisinin bu durum sorasında hasedinden çatlayacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…