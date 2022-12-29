O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selçuk Yöntem Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin usta isimlerinden biri olan Selçuk Yöntem, bu sene 31 Aralık 2022 tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programının özel konuğu oldu. Yeni yıla sahne performansı ile girecek olan Selçuk Yöntem’in hayatı kadar performansı da merak edilmeye başlandı! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem’in Dizileri nelerdir? Selçuk Yöntem evli mi, bekar mı? İşte, detaylar…

O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşındaymış!

Akif Selçuk Yöntem 13 Temmuz 1953 yılında (69 Yaş) İstanbul'da doğmuş olup, Aslen Erzurumlu olan Türk oyuncu ve sunucudur. Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim gördü ve 1975-1976 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

1977'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlayan Yöntem, 1994'te İrfan Yalçın'ın Aşağıdakiler, 1994'te hükümdarlıklı Patırtılı Bir Hikâye gibi oyunları yönetti. 1995 yılında Savaş Dinçel tarafından "Övgüye Değer Yönetmen" ödülünü aldığı film. 1997-1998 tiyatro sezonunda Haldun Taner'in Ay Işığında Şamata adlı oyununu da yönetti.

Yöntem, 1986-1987 tiyatro sezonunda Dört Mevsim adlı oyundaki rolüyle "Övgüye Değer Erkek Oyuncu" ödülü, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü de dahil olmak üzere tiyatrodaki performanslarıyla birçok ödül aldı. 1988-1989 tiyatro sezonunda Peynirli Yumurta oyunundaki rolüyle ödül ve 1990-1991 tiyatro sezonunda Deli Dumrul filmindeki rolüyle "Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu" ödülü. Yöntem, sahne performanslarının yanı sıra TRT İstanbul Radyosu'nun yapımcılığını üstlendiği radyo oyunlarında da yer aldı. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldığı C Blok filmi ve Bozo karakterini canlandırdığı Deli Yürek adlı televizyon dizisi ve filmi de dahil olmak üzere sinema ve televizyonda da rol aldı.

Yöntem, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde Aslan Akbey karakterini canlandırmıştır. 2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Adnan Ziyagil karakterini canlandırdı. Yöntem ayrıca Star TV'de ve ardından Show TV'de yayınlanan Büyük Risk bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı. 2013 ve 2014 yılları arasında, atv'de yayınlanan Bugünün Saraylısı dizisinde Ata Katipoğlu karakterini canlandırmıştır.

Yöntem yarışma programının sunucusu oldu Kim Milyoner Olmak İster? önceki sunucu Kenan Işık'ın ardından 2014 yılında felç geçirdi ve gösteriye devam edemedi. Yöntem, Şubat 2017'ye kadar programa ev sahipliği yaptı ve daha sonra 2017-2018 yılları arasında FOX'ta Milyonluk Resim programına ev sahipliği yaptı.

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