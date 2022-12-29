Rus Güzel Alina Boz Yürekleri Hoplattı! Tarzıyla, Elbisesiyle, Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! “Sen Harika Bir Detayasın!”

Şimdilerde yıldızı parlayan isimlerden biri olan Alina Boz’un yeni projesi olan Gülse Birsel imzalı ‘Yılbaşı Gecesi’ isimli filmin galası gerçekleşti. Galada şıklık yarışı dikkat çekerken; özellikle Alina Boz’un giydiği elbise sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Alina Boz, gala sonrası fotoğraflarını sosyal medya takipçileri ile de paylaştı. Peki, Alina Boz ne paylaştı? Alina Boz nasıl bir paylaşım yaptı? Alina Boz’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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