Rus Güzel Alina Boz Yürekleri Hoplattı! Tarzıyla, Elbisesiyle, Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! “Sen Harika Bir Detayasın!”
Şimdilerde yıldızı parlayan isimlerden biri olan Alina Boz’un yeni projesi olan Gülse Birsel imzalı ‘Yılbaşı Gecesi’ isimli filmin galası gerçekleşti. Galada şıklık yarışı dikkat çekerken; özellikle Alina Boz’un giydiği elbise sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Alina Boz ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise haberimizde...
Şimdilerde yıldızı parlayan isimlerden biri olan Alina Boz’un yeni projesi olan Gülse Birsel imzalı ‘Yılbaşı Gecesi’ isimli filmin galası gerçekleşti. Galada şıklık yarışı dikkat çekerken; özellikle Alina Boz’un giydiği elbise sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Alina Boz, gala sonrası fotoğraflarını sosyal medya takipçileri ile de paylaştı. Peki, Alina Boz ne paylaştı? Alina Boz nasıl bir paylaşım yaptı? Alina Boz’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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29 Ara 2022 - 16:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.