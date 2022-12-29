- 29 Ara 2022 - 16:47 G: 29 Ara 2022 - 16:52

Ozan Doğulu ve Sevgilisi Yerden Yere Vuruldu! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Linç Var! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!”

Bir süredir aşk yaşayan Ozan Doğulu ile Here Aslan, geçtiğimiz gün katıldıkları bir davette verdikleri poz sonrası sosyal medyanın alay konusu haline geldi. Özellikle aralarındaki boy farkı ile dikkat çeken Ozan Doğulu ile Here Aslan çiftine gelen yorumlar ise, ağızları açık bırakacak cinstendi. İşte Ozan Doğulu ve Sevgilisi ile ilgili son detaylar...

Bir süredir aşk yaşayan Ozan Doğulu ile Here Aslan, geçtiğimiz gün katıldıkları bir davette verdikleri poz sonrası sosyal medyanın alay konusu haline geldi. Özellikle aralarındaki boy farkı ile dikkat çeken Ozan Doğulu ile Here Aslan çiftine gelen yorumlar ise, ağızları açık bırakacak cinstendi. Öte yandan sosyal medyanın Ozan Doğulu ile Here Aslan çifti için yaptığı mesaiye ünlü isimlerden ne yanıt geleceği merak ile beklenmeye başlandı. Peki, Ozan Doğulu ile Here Aslan neden alay konusu oldu? Ozan Doğulu ile Here Aslan arasındaki boy farkı kaç? Ozan Doğulu ile Here Aslan haklarında yorumlara ne dedi? İşte, detaylar…

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29 Ara 2022 - 16:47 - Magazin

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