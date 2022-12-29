- 29 Ara 2022 - 21:24 G: 29 Ara 2022 - 22:27

Çöp Adam Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV’nin Başı Büyük Belada! Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Büyük Bomba Patlak Verdi…

STAR TV ekranlarının en çok konuşulan dizilerinden biri olan Çöp Adam’da yayından kaldırılmaya iddialara göre hazırlanmaya başlandı! STAR TV’nin Yalı Çapkını dizisinden sonra Çöp Adam’da dizisinde patlak vermesi ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu karardan sonra Çöp Adam izleyicileri yerle bir oldu… Peki, Çöp Adam dizisi neden yayından kaldırılıyor?

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Çöp Adam dizisinin son bölümü Çarşamba akşama gelmişti. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun birlikte rol aldığı Çöp Adam dizisinde, ele alınan hikayeler seyircileri çıldırtmıştı. Evli barklı adamın, hiç tanımadığı kadını kaçırması ve mahzende günlerce tutması, hikayenin derinliğini göstermişti. Peki, Çöp Adam dizisi neden yayından kaldırılacak?

Çöp Adam Dizi Konusu ve Bilgiler...

Çöp Adam dizisi, bir adamın hayatının kötü giden bir noktaya geldiğini ve bu adamın hayatının kötülüklerden arındırılması için yapılacak çalışmaları anlatıyor. Dizinin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaşıyor.

Dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlenmiş ve senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazmış. Çöp Adam dizisi, 30 Kasım 2022 tarihinde ilk bölümü yayımlanmış ve OGM Pictures tarafından üretilmiş. Bu dizi, Türk televizyonlarında yayımlanan bir dram dizisidir.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Ara 2022 - 21:24 - Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selçuk Yöntem Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selçuk Yöntem Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu İptal! Olaylar İyice Karıştı; Evler Terk Edildi, Numaralar Silindi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu İptal! Olaylar İyice Karıştı; Evler Terk Edildi, Numaralar Silindi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Kısmetse Olur Sedat’ın Eski Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Sen Neymişsin, Ne Olmuşsun!” Görenlerin Gözleri Kör Oluyor! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Sedat’ın Eski Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Sen Neymişsin, Ne Olmuşsun!” Görenlerin Gözleri Kör Oluyor! Neler Oluyor?
Survivor 2023 İçin Harcanan Para Nevrinizi Döndürecek! Acun Ilıcalı Rekora Koşuyor; Milletin Ağzı Açlıktan Kokuyor Ama… “Yok Artık!” mask
Survivor 2023 İçin Harcanan Para Nevrinizi Döndürecek! Acun Ilıcalı Rekora Koşuyor; Milletin Ağzı Açlıktan Kokuyor Ama… “Yok Artık!”
Esra Erol’da Bir Aile Dağılıp Kül Oldu Gitti! Zihinsel Engelli Olduğunu Umursamadı; Yeğenini Kaçırıp Şok Etti! Anne – Baba Perişan… mask
Esra Erol’da Bir Aile Dağılıp Kül Oldu Gitti! Zihinsel Engelli Olduğunu Umursamadı; Yeğenini Kaçırıp Şok Etti! Anne – Baba Perişan…
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Deri Eteğiyle Soğuk Moğuk Dinlemedi! Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kökten Kesti! “Ablam Bu Ne Hal!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Deri Eteğiyle Soğuk Moğuk Dinlemedi! Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kökten Kesti! “Ablam Bu Ne Hal!”
Hande Erçel’in İlkokul Görseli Şok Etti! “Mavi’ye Mavi’den Çok Benziyor!” Twitter Resmen Yıkıldı; Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel’in İlkokul Görseli Şok Etti! “Mavi’ye Mavi’den Çok Benziyor!” Twitter Resmen Yıkıldı; Yorumlar Gırla…
Kısmetse Olur Yarışmasında Rezil Olay! Bir Ayaklarını Yıkamadığı Kaldı; Tüm Ev Sırt Çevirdi! “Ne İğrençsin Be!” Annesi, Babası… mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Rezil Olay! Bir Ayaklarını Yıkamadığı Kaldı; Tüm Ev Sırt Çevirdi! “Ne İğrençsin Be!” Annesi, Babası…
Mehmet Dinçerler’den Kaya Gibi Sert Gönderme! Twitter’da Kaos Var; Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak! mask
Mehmet Dinçerler’den Kaya Gibi Sert Gönderme! Twitter’da Kaos Var; Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak!
Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak! mask
Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selçuk Yöntem Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selçuk Yöntem Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu İptal! Olaylar İyice Karıştı; Evler Terk Edildi, Numaralar Silindi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu İptal! Olaylar İyice Karıştı; Evler Terk Edildi, Numaralar Silindi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Çöp Adam Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV’nin Başı Büyük Belada! Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Büyük Bomba Patlak Verdi… mask
Çöp Adam Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV’nin Başı Büyük Belada! Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Büyük Bomba Patlak Verdi…
Kısmetse Olur Sedat’ın Eski Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Sen Neymişsin, Ne Olmuşsun!” Görenlerin Gözleri Kör Oluyor! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Sedat’ın Eski Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Sen Neymişsin, Ne Olmuşsun!” Görenlerin Gözleri Kör Oluyor! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Deri Eteğiyle Soğuk Moğuk Dinlemedi! Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kökten Kesti! “Ablam Bu Ne Hal!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Deri Eteğiyle Soğuk Moğuk Dinlemedi! Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kökten Kesti! “Ablam Bu Ne Hal!”
Esra Erol’da Bir Aile Dağılıp Kül Oldu Gitti! Zihinsel Engelli Olduğunu Umursamadı; Yeğenini Kaçırıp Şok Etti! Anne – Baba Perişan… mask
Esra Erol’da Bir Aile Dağılıp Kül Oldu Gitti! Zihinsel Engelli Olduğunu Umursamadı; Yeğenini Kaçırıp Şok Etti! Anne – Baba Perişan…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL