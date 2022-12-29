Çöp Adam Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV’nin Başı Büyük Belada! Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Büyük Bomba Patlak Verdi…
STAR TV ekranlarının en çok konuşulan dizilerinden biri olan Çöp Adam’da yayından kaldırılmaya iddialara göre hazırlanmaya başlandı! STAR TV’nin Yalı Çapkını dizisinden sonra Çöp Adam’da dizisinde patlak vermesi ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu karardan sonra Çöp Adam izleyicileri yerle bir oldu… Peki, Çöp Adam dizisi neden yayından kaldırılıyor?
Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Çöp Adam dizisinin son bölümü Çarşamba akşama gelmişti. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun birlikte rol aldığı Çöp Adam dizisinde, ele alınan hikayeler seyircileri çıldırtmıştı. Evli barklı adamın, hiç tanımadığı kadını kaçırması ve mahzende günlerce tutması, hikayenin derinliğini göstermişti. Peki, Çöp Adam dizisi neden yayından kaldırılacak?
Çöp Adam Dizi Konusu ve Bilgiler...
Çöp Adam dizisi, bir adamın hayatının kötü giden bir noktaya geldiğini ve bu adamın hayatının kötülüklerden arındırılması için yapılacak çalışmaları anlatıyor. Dizinin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaşıyor.
Dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlenmiş ve senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazmış. Çöp Adam dizisi, 30 Kasım 2022 tarihinde ilk bölümü yayımlanmış ve OGM Pictures tarafından üretilmiş. Bu dizi, Türk televizyonlarında yayımlanan bir dram dizisidir.
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29 Ara 2022 - 21:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.