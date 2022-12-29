Çöp Adam Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV’nin Başı Büyük Belada! Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Büyük Bomba Patlak Verdi…

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Çöp Adam dizisinin son bölümü Çarşamba akşama gelmişti. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun birlikte rol aldığı Çöp Adam dizisinde, ele alınan hikayeler seyircileri çıldırtmıştı. Evli barklı adamın, hiç tanımadığı kadını kaçırması ve mahzende günlerce tutması, hikayenin derinliğini göstermişti. Peki, Çöp Adam dizisi neden yayından kaldırılacak?

Çöp Adam Dizi Konusu ve Bilgiler...

Çöp Adam dizisi, bir adamın hayatının kötü giden bir noktaya geldiğini ve bu adamın hayatının kötülüklerden arındırılması için yapılacak çalışmaları anlatıyor. Dizinin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaşıyor.

Dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlenmiş ve senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazmış. Çöp Adam dizisi, 30 Kasım 2022 tarihinde ilk bölümü yayımlanmış ve OGM Pictures tarafından üretilmiş. Bu dizi, Türk televizyonlarında yayımlanan bir dram dizisidir.

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