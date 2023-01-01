Altın Fiyatları Uçuşa Geçti; Roketi Takıp Havalandı! Öyle Bir Yükseldi Ki, Dizleriniz Tir Tir Titreyecek! 1 Ocak Altın Fiyatları…

Altın fiyatlarının Ocak ayında yeni bir rekora koşacağı biliniyordu ama bu denli yükseleceğini kimse düşünmemişti. Yeni yıla yeni bir seviyede giren altın; yatırımcısının kafasını allak bullak etti. Altın ve Para Piyasası Uzmanlarından olan İslam Memiş ise altın almak isteyen vatandaşlara elini çabuk tutmamasını dile getirdi. Uzun vadede kişiyi adeta zengin eden altının 2023 yılında 1.400 liraya kadar çıkacağını ifade etmişti. Peki, 1 Ocak itibariyle altın ne kadar oldu?

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