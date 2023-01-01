- 01 Oca 2023 - 09:24 G: 01 Oca 2023 - 09:30

Altın Fiyatları Uçuşa Geçti; Roketi Takıp Havalandı! Öyle Bir Yükseldi Ki, Dizleriniz Tir Tir Titreyecek! 1 Ocak Altın Fiyatları…

2023 yılının ilk gününün ilk araştırma konularından biri olan altın, resmen roketi takıp uçuşa geçti. Öyle bir yükseliş yaşadı ki, altını olan vatandaşların resmen dizleri titremeye başladı. 1 Ocak itibariyle araştırma konusu olan altın; dikkatleri üzerine çekti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının Ocak ayında yeni bir rekora koşacağı biliniyordu ama bu denli yükseleceğini kimse düşünmemişti. Yeni yıla yeni bir seviyede giren altın; yatırımcısının kafasını allak bullak etti. Altın ve Para Piyasası Uzmanlarından olan İslam Memiş ise altın almak isteyen vatandaşlara elini çabuk tutmamasını dile getirdi. Uzun vadede kişiyi adeta zengin eden altının 2023 yılında 1.400 liraya kadar çıkacağını ifade etmişti. Peki, 1 Ocak itibariyle altın ne kadar oldu?

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01 Oca 2023 - 09:24 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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