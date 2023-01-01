Altın Fiyatları Uçuşa Geçti; Roketi Takıp Havalandı! Öyle Bir Yükseldi Ki, Dizleriniz Tir Tir Titreyecek! 1 Ocak Altın Fiyatları…
2023 yılının ilk gününün ilk araştırma konularından biri olan altın, resmen roketi takıp uçuşa geçti. Öyle bir yükseliş yaşadı ki, altını olan vatandaşların resmen dizleri titremeye başladı. 1 Ocak itibariyle araştırma konusu olan altın; dikkatleri üzerine çekti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarının Ocak ayında yeni bir rekora koşacağı biliniyordu ama bu denli yükseleceğini kimse düşünmemişti. Yeni yıla yeni bir seviyede giren altın; yatırımcısının kafasını allak bullak etti. Altın ve Para Piyasası Uzmanlarından olan İslam Memiş ise altın almak isteyen vatandaşlara elini çabuk tutmamasını dile getirdi. Uzun vadede kişiyi adeta zengin eden altının 2023 yılında 1.400 liraya kadar çıkacağını ifade etmişti. Peki, 1 Ocak itibariyle altın ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.