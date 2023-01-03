- 03 Oca 2023 - 12:26 G: 03 Oca 2023 - 12:30

“Ben Yemek Yapamam” Diyen Bile Şef Olup Çıkacak! En Basit Yemek Tarifi Burada! Damağınız Çatlayacak, Soluksuz Yiyeceksiniz!

Hemen hemen hepimiz “Ben yemek yapmayı bilmiyorum” deyip sızlanıyoruz ama mutfağa girince nasıl harikalar çıkaracağımızın farkında bile değiliz! Bu tarif, dünyanın en lezzetli ve en basit tarifi! Resmen mutfaktan şef olup çıkmanıza neden olacak olan tavuk sote tarifini sizler için derledik! Soluksuz yiyeceğiniz bu lezzet, damaklarınızı çatlatacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yemek yemek ve yemek yapmak; kimine göre terapi! Canınız sıkıldıysa bulaşıklara girişiyor, temizlik yapıyor ama yemek yapmaya gelince kafanızda soru işaretleri mi oluşuyor? Sizler için yiyen bir daha yemek isteyeceği; doymamak için dualar edeceği tavuk sote tarifini hazırladık. Peki, tavuk sote en güzel biçimde nasıl yapılır?

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03 Oca 2023 - 12:26 Ankara- Yaşam

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