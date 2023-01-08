Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı 2015 Yılından Çıktı! Sinan’ın Yakasına Yapışan İsmin 17 Yaşındaki Kızla… “Yok Artık!”
ATV Ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündeminde Arife Gökçe’nin şüpheli kaybı var. 64 yaşındaki kadının nerede olduğu bilinmez; şüpheli olan tek bir isim var: Sinan! Arife Gökçe ve eşinin 2015 yılında Müge Anlı’ya katıldıkları ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı. Kısa bir süre önce Sinan’ın yakasına yapışan ismin 17 yaşındaki kızı…
Sorunların çözüldüğü, kayıpların bulunduğu ve faili meçhul cinayetlerin işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kısa bir süre önce katılan Fikri Bey, eşinin dişlerini bile takmadan evden çıkıp gittiğini, ocakta yemeğini bıraktığını ifade etmişti. Köylerinde yaşayan Sinan isimli kişinin sık sık eşini rahatsız ettiğini ifade eden Fikri Bey, günlerce konuşulacak bir olayı açıklamıştı. Fikri ve Arife’nin 2015 yılındaki Müge Anlı bağlantısı ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.