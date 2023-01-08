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08 Oca 2023 - 17:13

Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı 2015 Yılından Çıktı! Sinan’ın Yakasına Yapışan İsmin 17 Yaşındaki Kızla… “Yok Artık!”

ATV Ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündeminde Arife Gökçe’nin şüpheli kaybı var. 64 yaşındaki kadının nerede olduğu bilinmez; şüpheli olan tek bir isim var: Sinan! Arife Gökçe ve eşinin 2015 yılında Müge Anlı’ya katıldıkları ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı. Kısa bir süre önce Sinan’ın yakasına yapışan ismin 17 yaşındaki kızı…