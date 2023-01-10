Yumurta kabuğu, bol miktarda mineral içermektedir ve bu minerallere göre faydaları vardır. Örneğin, kalsiyum yumurta kabuğunda yüksek miktarda bulunur ve kemik sağlığını koruyan, güçlendirir ve diş sağlığını destekler. Ayrıca, fosfor, magnezyum, demir, sodyum ve potasyum gibi diğer mineraller de yumurta kabuğunda mevcuttur.

Yumurta kabuğu; protein, kolajen ve glukozamin içermektedir. Bu maddeler, eklem sağlığını koruyan ve onarıcı özelliklere sahip olduğu için yumurta kabuğu, ağrılı eklemler ve osteoartrit gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Yumurta kabuğu cildi parlaklaştıran ve nemlendiren özelliklere sahiptir. Cildin güzelleştirilmesi amacıyla yapılan maskelerde sıklıkla kullanılır. Yumurta Kabuğunun Faydalarını Duyunca “Yok Artık!” Diyeceksiniz! Herkes Çöpe Atıyordu Ama Mucizeler Yarattığı Ortaya Çıktı! İşte haberin önemli detayları...

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!