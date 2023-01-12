Kısmetse Olur Yeliz Saç Baş Yoldurdu! “Benim Başım Eğilmedi, Benim Başım Koptu!” Davalık Olmuştu…
Son zamanların en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da her bölüm ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılar arasında bulunan Yeliz’in yaptıkları ise saç baş yoldurdu. Öyle ki, birçok kişi Yeliz’in davalık olduğu isme yaklaşımını görünce; “Benim başım eğilmedi, benim başım koptu” ifadelerine yer verdi. Peki, Kısmetse Olur yarışmasında neler oluyor?
Youtube ekranlarından haftanın 6 günü yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü bugün 18.30’da ekranlara geldi. Haftalık elemenin ekranlara geldiği Kısmetse Olur yarışmasında alınan karar sonrasında kimse elenmemişti. Hafta içi diskalifiye edilen Furkan Can Ağca’nın yerine bir başka yarışmacı gelmişti ve herkes şok olmuştu. Tüm bunların yanı sıra yarışmadaki Yeliz’in tavırlarını görenlerin sinirleri alt üst oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.