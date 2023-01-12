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12 Oca 2023 - 20:36

Kısmetse Olur Yeliz Saç Baş Yoldurdu! “Benim Başım Eğilmedi, Benim Başım Koptu!” Davalık Olmuştu…

Son zamanların en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur’da her bölüm ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılar arasında bulunan Yeliz’in yaptıkları ise saç baş yoldurdu. Öyle ki, birçok kişi Yeliz’in davalık olduğu isme yaklaşımını görünce; “Benim başım eğilmedi, benim başım koptu” ifadelerine yer verdi. Peki, Kısmetse Olur yarışmasında neler oluyor?