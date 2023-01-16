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16 Oca 2023 - 09:47

Altın Fiyatları Tepetaklak Oldu! Yatırımcısı Artık Zıvanadan Çıkacak; 16 Ocak Altın Fiyatlarını Duyan Şok Oluyor…

Altın fiyatları tepetaklak oldu. Yatırımcının artık zıvanadan çıkacağı düşünülmeye başlandı! 16 Ocak itibariyle hem ekonomi takip edenler hem de altın yatırımcısı tarafından araştırılan altın; ağızların açık kalacağı bir seviyeye geldi. Geçtiğimiz hafta boyunca hep ivme kazanmış olan altın, dikkatleri üzerine çekmişti. ONS altının 8.5 ayın zirvesine oturduğu biliniyordu ki, büyük bomba patladı!