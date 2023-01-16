Altın Fiyatları Tepetaklak Oldu! Yatırımcısı Artık Zıvanadan Çıkacak; 16 Ocak Altın Fiyatlarını Duyan Şok Oluyor…
Altın fiyatları tepetaklak oldu. Yatırımcının artık zıvanadan çıkacağı düşünülmeye başlandı! 16 Ocak itibariyle hem ekonomi takip edenler hem de altın yatırımcısı tarafından araştırılan altın; ağızların açık kalacağı bir seviyeye geldi. Geçtiğimiz hafta boyunca hep ivme kazanmış olan altın, dikkatleri üzerine çekmişti. ONS altının 8.5 ayın zirvesine oturduğu biliniyordu ki, büyük bomba patladı!
ABD’den gelen enflasyon rakamlarından sonra özellikle ONS altın, zirveye çıkmıştı. 1900 dolar seviyesine kadar gelen ONS altın, kritik eşiği geçmişti. ONS altının yükselmesinin hemen ardından; gram ve diğer altın çeşitlerinde de yükseliş yaşanmıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.