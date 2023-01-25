- 25 Oca 2023 - 00:59 G: 25 Oca 2023 - 01:00

Aile Dizisinin İlk Tanıtım Fragmanı Yayınlandı! Aile Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Başrolde! Aile Dizinin Konusu ve Oyuncuları...

Uzun süredir ekranlarda olmayan, projelerini sıklık ile dijital platformlardan seçen Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını oldukça heyecanlandıran yeni projeleri ile gündeme damgalarını vurdu. Ekranların yeni dizisi “Aile” isimli yapım için bir araya gelen ikili, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile heyecanı artırdı. Aile Dizisi Konusu Nedir? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Başrolde! Aile Dizinin Oyuncuları Kimlerdir? Aile Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? İşte Detaylar...

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlenmiş olduğu Ay Yapım imzalı dizi, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı. İzleyiciler dizinin hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağını, konusunun ne olduğunu ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını merak ediyorlar.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan, Serenay Sarıkaya’nın ise Devin karakterine hayat verecek olduğu Aile dizisinin çekimleri başladı. Senaryosu Hakan Bonomo tarafından kaleme alınan dizi, ilk görüntülerini paylaşarak izleyicileri oldukça heyecanlandırmayı başardı. Show TV ekranlarında yayınlanacağı kesinleşmiş olan yerli dizinin yayın tarihi için henüz net bir açıklama yapılmadı.

Aile Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Ay Yapım'ın yeni orijinal dizisi "Aile" Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlıyor. Hakan Bonomo'nun senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizide Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu, Nur Sürer gibi yetenekli oyuncular da yer alıyor. . Yapımdan ilk görüntüler yayınlandı.

Aile Dizinin Konusu ve Oyuncuları...

Aile reisi Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı aslan Aslan'ın, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı yaralı psikolog Devin ile tanışmasının ardından prestijli bir aile olan Soykan'ın içinde değişen dinamikleri ve olayları araştıran bir dizi. Gösteri, aile kavramının en tartışmalı yönlerini araştırıyor. Dizi şu anda yapım aşamasında ve ilk görseller paylaşıldı. Sürükleyici hikayesi ve yetenekli oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen 'Aile' yakında Show TV'de ekrana gelecek.

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25 Oca 2023 - 00:59 - Dizi Fragmanları

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