Kısmetse Olur Dediler, Sonunda Oldu! Hazırlanın Yaza Düğün Var; Aybüke Resmen Gelinliği Giydi…

Birbirinden güzel yarışmacıları barındıran Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, insanların birbirini tanımasına ve birliktelik kurmalarına fırsat veriyorken; yarışmada kaos günden güne artmaya devam ediyor. Özellikle kıskançlık olaylarıyla gündeme gelen Tolga ve Aybüke çifti ise bu sefer hayranlarının yüzünü güldürdü. İkilinin zaten birbirine olan çok yakın ve samimi tavırları “Ufukta evlilik var” dedirtiyordu ama bu kadarını kimse beklemiyordu! İşte merak edilenler…

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