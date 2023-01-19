Kısmetse Olur Dediler, Sonunda Oldu! Hazırlanın Yaza Düğün Var; Aybüke Resmen Gelinliği Giydi…
Ekranların reyting rekortmeni Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı olayla gündemlerden düşmeyen yarışmada kaos, aşk, entrika hat safhadayken, bu sefer düğün haberiyle gündeme geldi. “Kısmetse Olur” denilen yarışmada kısmet oldu! Yaza Aybüke ve Tolga’nın düğün yapacağı konuşulmaya başlandı çünkü Aybüke resmen gelinlik giydi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Birbirinden güzel yarışmacıları barındıran Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, insanların birbirini tanımasına ve birliktelik kurmalarına fırsat veriyorken; yarışmada kaos günden güne artmaya devam ediyor. Özellikle kıskançlık olaylarıyla gündeme gelen Tolga ve Aybüke çifti ise bu sefer hayranlarının yüzünü güldürdü. İkilinin zaten birbirine olan çok yakın ve samimi tavırları “Ufukta evlilik var” dedirtiyordu ama bu kadarını kimse beklemiyordu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.