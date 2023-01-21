Zamlı Rakı Fiyatlarını Görünce Şok Olacaksınız! 70’lik Yeni Rakı Bile 399 TL… 2023 Güncel Rakı Fiyatları…

Tütün ürünleri için açıklanan zammın 1 TL’sinin geri alınmasının ardından gözler alkol fiyatlarına çevrildi. Alkol fiyatlarında da bir indirim yapılıp yapılmayacağı merak edilirken güncel rakı fiyatları herkesi şaşırttı. Alkolde bir indirimin yapılmayacağı artık nerede ise kesinleşmişken tüketiciler en ucuz rakının hangi markaya ait olduğunu araştırmaya başladı. 130 TL ile 5 bin 350 TL aralığında değişen rakı fiyatlarına ilişkin tam liste yayınlandı.

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