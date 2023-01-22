Yalı Çapkını Ferit’in Hastalıkları Ortaya Çıktı! Narsistliğin Vücut Bulmuş Hali Gibi! Meğer…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda öne çıkan karakterlerden bir tanesi Ferit oluyor! Her bir hamlesi ayrı bir olay olan Ferit’in yaptıkları ise seyircilerine kafalarında soru işaretleri oluşturuyordu ama Haberler Ankara olarak Ferit’in sahip olduğu psikolojik rahatsızlıkları tek tek ele aldık. Ferit karakterinin narsist bir marka olduğu ise aşikar! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamına yine damgasını vurmuştu. Dizide Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit karakterinin hastalıkları ise tek tek ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.