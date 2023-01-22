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22 Oca 2023 - 16:16

Yalı Çapkını Ferit’in Hastalıkları Ortaya Çıktı! Narsistliğin Vücut Bulmuş Hali Gibi! Meğer…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda öne çıkan karakterlerden bir tanesi Ferit oluyor! Her bir hamlesi ayrı bir olay olan Ferit’in yaptıkları ise seyircilerine kafalarında soru işaretleri oluşturuyordu ama Haberler Ankara olarak Ferit’in sahip olduğu psikolojik rahatsızlıkları tek tek ele aldık. Ferit karakterinin narsist bir marka olduğu ise aşikar! İşte merak edilenler…