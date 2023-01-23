Ankara Simit Fiyatları Yine Değişti! Tam Tamına 7 TL Oldu! Zam Bilindik Ekonomik Sebepler...

Ankara simidi, genellikle ince, küçük, yoğun pekmezli ve koyu renkli bir simit olarak bilinir. Bu özellikleri nedeniyle lezzeti oldukça özel ve benzersizdir. Özellikle, çok çıtır çıtır olması simidin lezzetini arttırır. Ayrıca, Ankara simit yapımında kullanılan unun protein miktarının yüksek olması, hamurun esnek olmasını sağlar ve simidin lezzetini arttırır.

Susamların kavrulmuş olması da simidin gerçek Ankara simidi görünümünü ve lezzetini elde etmek için önemlidir. Bu özelliklerin hepsi birlikte, Ankara simidinin lezzetini benzersiz hale getirir.

Ankara Simidini Sırrı Tadında!

Ankara simidi, Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da üretilen ve satılan bir simit türüdür. Özellikle özgün olan özellikleri şunlar: Ince, küçük ve yoğun bir yapıya sahiptir, Koyu renklidir, Yoğun pekmezli bir lezzete sahiptir, Çok çıtır bir yapıya sahiptir.

Ayrıca Susamları kavrulmuş olarak kullanılır ve Hamurunda protein oranı yüksektir. Pişirme sırasında hızlı bir şekilde pişirilir. Fırın içinde bastırılarak küçültülür.

Ankara simidi, lezzeti, yapısı ve görünümü ile diğer simit türlerinden farklıdır. Bu nedenle, Ankara simidi diğer yörelerde üretilen simitlerden daha fazla rağbet görür.

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Ankara Simit Fiyatı Ne Kadar Oldu 2023?

Ankara'da simide yüksek zam geldi. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’nın meşhur simidi yarından itibaren 7 TL'den satılacağını açıkladı.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş Ankara Simit Zammını açıklarken bilindik klişe olmuş kelimeler ile duyurdu. Zam gerekçesi olarak, doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının 30 zam alması, susam fiyatının hareketli oluşu, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam gelmesini gerekçe göstermiştir.

Ankara’da simit kaç lira oldu 2023?

Ankara Simitçiler Pideciler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası zamlı tarife listesini yayımlandı. Yayımlanan listede 23 Ocak 2023 tarihinde 5 lira olarak belirlenen simidin fiyatı, 7 TL'ye çıkarıldı.