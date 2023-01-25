Asgari Ücretli Vatandaşa Kredi Müjdesi! Konut Taşıt ve İhtiyaç Kredisi Nasıl, Kaç Lira Alınır? Kredi Paketi Açıklandı…

Yüksek enflasyon sebebi ile asgari ücret ile ay sonlarını getirmek konusunda oldukça büyük sıkıntıya düşen vatandaşlar, banka kredilerinin güncel limitlerini ve diğer şartlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yılın yüksek banka faizlerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı merak konusu olurken hem özel bankalar hem de kamu bankaları 2023 yılı ocak ayı güncel ihtiyaç kredisi ürünlerinin detaylarını paylaştı.

Asgari Ücretli Kredi Çekme Kriterleri Nedir?

Kredi çekebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, kredi notunun iyi olması ve geçerli bir gelir belgesi sunmak gerekiyor. Bankalar genellikle kredi verme şartlarını kendi kriterlerine göre belirler ve çekilen kredinin aylık taksitinin 2 katı kadar gelire sahip olunmasını isteyebilir. Ayrıca, mevcut kredi ve kredi kartı borçlarının zamanında ödenmesi ve gecikmeden dolayı yasal takibe düşmemiş olması kredi notunuzu yükseltmekte ve kredi verme ihtimalinizi artırmaktadır.

Asgari ücret alan bir kişi ne kadar kredi çekebilir?

Asgari ücret alan bir kişinin çekebileceği kredi limiti bankalardan bankalara farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak asgari ücretli kişilerin çekebileceği kredi limiti son gelen zamlarla beraber 80.000 TL ile 100.000 TL arasında sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, bankalar kredi verirken aradıkları şartlar arasında sigorta girişinin en az 3 ay önce başlamış ve hala devam etmekte olmasını, gelir belgesinin olmasını ve kredi notunun iyi olmasını isteyebilirler. Bu şartların yerine getirilmemesi durumunda kredi almak için yeterli olmayabilir.

Maaş aldığım banka kredi verir mi?

Maaş aldığınız banka size maaş müşterisi kredisi sunabilir. Bu kredi türü, maaşınızı ilgili bankadan alan müşteriler için özel avantajlarla sunulur. Bankalar genellikle bu avantajları ihtiyaç kredisi türünde sunarlar, ancak taşıt ya da konut kredisi gibi diğer kredi türlerinde de belli ayrıcalıklar sağlayabilirler. Bu nedenle, maaşınızı aldığınız banka ile iletişime geçerek kredi çeşitleri ve avantajlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

2023 yılı ocak ayı güncel ihtiyaç kredisi ürünlerinin detaylarını paylaştı. İşte Detaylar...

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