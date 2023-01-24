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24 Oca 2023 - 17:10

Yaşlı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Desteğine Büyük Zam! Yeni Düzenleme Sonrasında Düğmeye Basıldı!

Devlet tarafından ödenen yaşlı aylığı, engelli aylığı ve evde bakım desteğine büyük bir zam geldi. Kısa bir süre önce yapılan devlet memuru düzenlemeleri sonrasında devlet tarafından ödenen destekler için düğmeye basıldı. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında vatandaşın mağdur olmaması adına yapılan bu hamle dikkatleri üzerine çekti. Peki, yaşlı – engelli aylığı ve evde bakım desteği kaç lira oldu?