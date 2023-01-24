Yaşlı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Desteğine Büyük Zam! Yeni Düzenleme Sonrasında Düğmeye Basıldı!
Devlet tarafından ödenen yaşlı aylığı, engelli aylığı ve evde bakım desteğine büyük bir zam geldi. Kısa bir süre önce yapılan devlet memuru düzenlemeleri sonrasında devlet tarafından ödenen destekler için düğmeye basıldı. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında vatandaşın mağdur olmaması adına yapılan bu hamle dikkatleri üzerine çekti. Peki, yaşlı – engelli aylığı ve evde bakım desteği kaç lira oldu?
Emeklilere ve devlet memurlarına ödenecek olan zam farkı ve ek gösterge farkının 27 Ocak itibariye yatacağını ifade etmişti. Memur ve devlet memurlarını doğrudan ilgilendiren bu olay; dolaylı yoldan ise milyonlarda kişiyi ilgilendiriyordu. Yaşlı aylığı, engelli aylığı ve evde bakım desteği alan vatandaşlara az önce duyuru geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.