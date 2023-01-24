- 24 Oca 2023 - 20:15

Sibel Can’a Torun Müjdesi Geldi! Engincan Ural ve Merve Kaya’nın Boşanacağı Konuşuluyordu ama…

Türkiye’nin gözde sanatçılarından bir tanesi olan Sibel Can’a gelen torun müjdesi ortalığı inletti. Geçtiğimiz yaz oğlu Engincan Ural’ı, Merve Kaya’yla evlendiren Sibel Can, hayranlarını mutluluktan 4 köşe etti. Bir dönem Merve Kaya ve Engincan Ural’ın boşanacağı konuşulmuştu ama gelen son haber sevenlerini adeta havalara uçurdu! Peki, neler oluyor?

Kanal D ekranlarının yıldız programlarından bir tanesi olan Şarkılar Bizi Söyler’de sunuculuk görevini üstlenen Sibel Can; söylediği şarkılarla, ettiği eşsiz danslarla ve muhteşem güzelliğiyle milyonları ekranlara kilitliyordu. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yle muhteşem bir uyum içerisinde olan Sibel Can, programda her hafta bir ünlü ismi konu olarak alıyor ve onun şarkılarını gelen değerli konuklarıyla seslendiriyordu. Her bir hamlesi olay yaratan Sibel Can’dan gelen torun haberi herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Oca 2023 - 20:15 Ankara- Yaşam

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