Esra Erol’da “Yok Artık” Dedirten Kaynana Terörü! 2 Çocuk Sersefil Kaldı; Bir Aile Dağılıp Gitti…

Programa katılan Ayşegül Hanım, eşinden yakındı ama kaynanası hakkında anlattıklarıyla herkesi şok etti. İki çocuğu olduğunu ifade eden Ayşegül Hanım, eşi İsmet’le 3 yılı aşkın süredir evli olduklarını ifade etti. Eşinin sık sık kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ve aldattığını ifade eden Ayşegül Hanım, “Ben kızıma 6 aylık hamileyken eşimin beni aldattığını gördüm!” ifadelerine yer verdi. Eşinin sürekli olarak borcu borçla kapatmaya çalıştığını ifade eden Ayşegül Hanım, kendi adına defalarca kez kredi çekildiğini ve ödeyecek durumunun olmadığını ifade etti. Peki, neler oluyor?

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