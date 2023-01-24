Esra Erol’da “Yok Artık” Dedirten Kaynana Terörü! 2 Çocuk Sersefil Kaldı; Bir Aile Dağılıp Gitti…
ATV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Esra Erol’da milyonlarca seyirciye “Yok artık” dedirten bir “Kaynana terörü” yaşandı! 2 torun sahibi olmasına rağmen yaptıklarından sonra o iki küçük çocuk sersefil kaldı, bir aile ise dağılıp gitti. Esra Erol’un ve Avukat Hülya’nın şok olduğu bu olayda anlatılanlar ise tüyleri ürpertti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Programa katılan Ayşegül Hanım, eşinden yakındı ama kaynanası hakkında anlattıklarıyla herkesi şok etti. İki çocuğu olduğunu ifade eden Ayşegül Hanım, eşi İsmet’le 3 yılı aşkın süredir evli olduklarını ifade etti. Eşinin sık sık kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ve aldattığını ifade eden Ayşegül Hanım, “Ben kızıma 6 aylık hamileyken eşimin beni aldattığını gördüm!” ifadelerine yer verdi. Eşinin sürekli olarak borcu borçla kapatmaya çalıştığını ifade eden Ayşegül Hanım, kendi adına defalarca kez kredi çekildiğini ve ödeyecek durumunun olmadığını ifade etti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.