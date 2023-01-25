Aşk-ı Memnu’nun Yeni Nihal’i bakın kim oldu! Helin Kandemir Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Sevilen Türk televizyon dizisi "Aşk-ı Memnu"nun filme çekileceği, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Bihter ve Behlül rollerini yeniden oynayacağı bildirildi. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı belirtilirken, diğer roller için seçmeler sürüyor. Ceyda Düvenci'nin yakın aile dostu Hazal Kaya, BBO Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Bambaşka Sohbetler programında verdiği röportajda, yeni filmde Nihal'i kimin oynayacağına dair merakını dile getirdi.

Aşk-ı Memnu Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kim Olmuştu?

"Aşk-ı Memnu" 4 Eylül 2008 - 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan romantik ve dramatik Türk televizyon dizisidir. Dizi Kerem Çatay tarafından yaratılmış ve aynı romandan uyarlanmıştır. Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899'da yayınlanan aynı adlı filmi.

Ana oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem yer alıyor. Dizi, İstanbul'da aynı evde yaşayan iki kişinin arasındaki yasadışı aşkın hikayesini anlatıyor. İzlenme oranı oldukça yüksek olan dizi, final bölümüyle %73,7 izlenme oranına ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen Türk dizilerinden biri oldu.

Gösteri aynı zamanda birçok kez tekrarlanarak tarihin en popüler Türk dizilerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı. Gösteri Bihter Yöreoğlu'na odaklanıyor, Adnan Bey, babasının ölümü ve kocasının manevi yeğeni Behlül ile yasak aşkından sonra evlenir. Bihter, Behlül ve Matmazel De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil, Bülent Ziyagil gibi karakterlerin yaşamları ve dramatik olayları da dizide anlatılıyor.

Helin Kandemir Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Şu anda orta öğretimine devam ediyor ve Icon Talent ile çalışıyor. İlk olarak 2013 yılında “Ötesiz İnsanlar” dizisinde Pelin Akıncı karakterini canlandırarak kamera karşısına geçmiştir. Şu anda 19 yaşında.

Helin Kandemir İkizler burcu olup, 1.53 boyunda ve 40 kilogram ağırlığındadır.

Helin Kandemir nasıl ünlü oldu?

Helin Kandemir, 2013 yılında “Ötesiz İnsanlar” dizisinde Pelin Akıncı rolüyle ünlenen bir Türk aktristir. 2 Haziran 2004'te İstanbul'da doğdu ve şu anda orta öğrenimine devam ediyor. Icon Talent ile çalışıyor ve bu onun ilk televizyon oyunculuk rolüydü.

Aşk-ı Memnu’nun Yeni Nihal’i bakın kim oldu!