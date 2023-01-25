Ankara Roma Tiyatrosu, Antik Roma Tiyatrosudur. Yerleşim yeri Türkiye'nin başkenti Ankara'da Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtinde Hisar Caddesi ile Pınar Sokak arasında yer almaktadır. Yapım tarihi MS 2. yüzyıla tarihlendirilmiştir. 1982 yılında bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan arkeolojik veriler neticesinde 1982-1986 yılları arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi öncülüğünde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılan yapı 1992 yılında 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Kazılarda tonozlu parados binaları, döşemeli orkestra, seyirci oturma yerleri (cavea), sahne odasından arta kalan temel ve duvarların yanı sıra birçok heykel ve parçaları bulundu.

Ankara Roma Tiyatrosu sit alanında yapılan kazılar sonucunda ele geçirilen eserleri iki grupta toplamak mümkündür. Ilk kazılar (1982-1986) sonucunda Antik Roma döneminden kalma pek çok obje bulunmuştur. Bunların hemen hemen hepsi tiyatroda kullanıldığı düşünülen plastik eserlerdir. 2009-2010 döneminde yürütülen kazılar ise daha çok tiyatronun sonraki dönemlerde kullanımıyla ilgili verilere ulaşılmıştır. Bu bağlamda, yapının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde seramik-cam üretim atölyesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Kazılarda bulunan eserlerin büyük çoğunluğu Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin alt katında sergilenmektedir.

Peki, Ankara Roma Tiyatrosu Nerede Nasıl Gidilir? Ankara Roma Tiyatrosu Ne Amaçla Yapılmış, Kaç Kişiliktir?

Antik Roma Tiyatrosu ne amaçla yapılmıştır?

5. yüzyılda yapılmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde tiyatrolar, halkın eğlence ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca tiyatrolar, siyasi propaganda ve dinsel törenler için de kullanılmıştır. Tiyatrolar, imparatorluk sınırları içindeki pek çok yerde inşa edilmiştir ve hala birçok Antik Roma Tiyatrosu kalıntısı bulunmaktadır.

Roma Antik Tiyatrosu kaç kişilik?

Roma Antik Tiyatrosu, M.Ö. 240 yılında Helenler tarafından yapılmış ve Roma İmparatorluğu döneminde sahne ve kaveaları büyütülerek inşa edilmiştir. Romalılar döneminde tiyatro 15,000 kişilik bir kapasiteye ulaşmıştır. Bu kapasite, tiyatroyu o dönem için oldukça büyük bir yapı haline getirmiştir ve hala birçok antik tiyatro kalıntısının kapasitesi ile ölçülemez.

Roma tiyatrolarını Yunan tiyatrolarından ayıran en önemli özellik nedir?

Roma tiyatrolarını Yunan tiyatrolarından en önemli fark, sahne yapısıdır. Roma tiyatrolarında sahne Yunan tiyatrolarına göre daha yakın ve seyirciye daha yakın yerleştirilmiştir. Bu, oyunların daha iyi görülebilmesini ve duyulmasını sağlamıştır. Ayrıca Roma tiyatrolarında sahne arkasındaki alanlar çok daha büyük ve kullanışlıdır, çeşitli efektlerin ve sahne dekoru gibi şeylerin kullanılmasına olanak sağlar.