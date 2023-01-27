Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 27 Ocak 2023 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 27 Ocak 2023 Cuma Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır.

Elektrik kesintileri, özellikle uzun bir süre devam ederse rahatsız edici olabilir ve hatta hastaneler veya acil servisler gibi kritik altyapıların etkilendiği belirli durumlarda tehlikeli olabilir.

Elektrik kesintisi yaşıyorsanız, güvende kalmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

Güç geri geldiğinde hasar görmelerini önlemek için güç kesildiğinde kullanımda olan tüm cihazları veya elektronik cihazları fişten çekin.

Elektrik kesintisinin nedeni fırtına ise, pencerelerden uzak durun ve güvenli bir yer de kalın.

Jeneratörünüz varsa, karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için yalnızca üreticinin talimatlarına göre kullanın.

Karanlıkta kolayca bulabilmek için bir el feneri ve yedek pilleri uygun bir yerde bulundurun.

Kesinti uzarsa, yetkili makamlar veya elektrik şirketi ile kontrol ederek güncel kaldığınızdan emin olun.

Peki, 27 Ocak 2023 Cuma Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 27 Ocak 2023 Cuma Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

27 Ocak 2023 Cuma, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 12 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

27.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3276, 2769, 2777, 2770, 2768/1, 2778, 2753, 2763, 2762, 2774, 2773, 2768, 2771, 2764, 2758, 2757, 2756, 2780, 2765, 2775, 2763/1, 2760, 2772, BEYLER, 2767, 2776, 2818

Bakım Çalışması

27.01.2023 09:00 - 14:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., BEYNAM, AVNİ AKYOL, 1, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, GÖLSİTE KOOP., BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 136

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILAY, FEVZİ ÇAKMAK 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERTUĞRULGAZİ, SÜNGÜBAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANKAYA, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.01.2023 12:28 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, KEDİSEVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AZİZİYE, HOŞDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKER, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OĞUZLAR, 1390 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.01.2023 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHLATLIBEL, 1862 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.01.2023 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARBAROS, TUNALI HİLMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BACI, AHUDUDU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERKEKSU, ERKEKSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, LATİF Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, 5609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, 1786 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAMLICA, 134 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI YAHYALAR, 993 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, 2374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TURGUT ÖZAL, 1940 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, 2306 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

27.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MAMAK, ALKIŞ, ASIM GÜNDÜZ, BESİSUYU, BUCAK, KAŞİF HOCA, USLU, HURİ, OKULLAR, 138, ŞEHİT POLİS İSMAİL ÖZÜBERK, 135

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BAYINDIR, 1878 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜSEYİNGAZİ, MAMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINEVLER, 107 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GENERAL ZEKİ DOĞAN, 561 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.01.2023 09:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINEVLER, TOPAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAĞLAYAN, 282 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIBRISKÖY, KIBRIS KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINEVLER, 107 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENLİK, ŞEHİT TAYFUN SÜMER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.01.2023 16:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYYILDIZ, 1543 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, KIVIRCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.01.2023 09:26 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

27 Ocak 2023 Cuma

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