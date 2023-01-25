Hadise’nin Ayna Çatlatan Pozları Yürek Hoplattı! Daracık Elbisesiyle İncecik Kaldığını Gösterdi! Hadise Kaç Yaşında, Kaç Kilo?

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayında herkesten gizli bir biçimde düğün yapmıştı. Mehmet Dinçerler’le 5 ay süren evliliğini ise Eylül ayında sonlandırma kararı almıştı. Başarılı şarkıcı boşandıktan sonra aşk hayatına kısa bir ara vermiş ve daha çok iş alanına yönelmişti. Evlendikten sonra çok nadiren sahne alan Hadise, artık neredeyse haftada her gün sahne alıyordu. Hayatını işle yöneten Hadise’nin bu süreçte fiziğine çok iyi baktığı ve incecik kaldığı biliniyordu.

Hadise Kimdir, Kaç Yaşında Nasıl Ünlü Oldu?

Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985 (37 Yaşında) doğumludur. Hadise Açıkgöz, Belçikalı-Türk şarkıcı. Belçika'nın Mol kentinde Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve orada büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı ve akabinde albüm teklifi aldı. 2005 yılında çıkardığı "Stir Me Up" şarkısını seslendirdiği ilk albümünün hazırlıklarına başladı. Şarkı Belçika ve Türkiye'de popüler oldu ve Türk basınından ilgi gördükten sonra kariyerini Türkiye'de odaklamaya karar verdi.

2008 yılında Hadise, ikinci stüdyo albümü Hadise'yi çıkardı. Hem İngilizce hem de Türkçe şarkıların yer aldığı albümde Türkiye'nin hit şarkısı "Deli Oğlan" da yer aldı. Ertesi yıl 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla Türkiye'yi temsil etti ve dördüncü olarak popülaritesini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini çıkardı ve çıkış teklisi "Evlenmeliyiz" yeniden listelerde yer aldı. 2011 yılında beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer? "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" ve klibi vardı. 2014 yılında Tavsiye ve 2017 yılında Şampiyon albümlerini çıkardı.

Hadise ilham kaynağı olarak Christina Aguilera, Brandy Norwood ve Beyoncé'den alıntı yaptı. 2011 yılından bu yana O Ses Türkiye'nin Türkçe versiyonunda jüri üyeliği yapmaktadır. 7 Altın Kelebek Ödülü ve 3 TMF Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Zayıflama sonrasında dolabını değiştiren 37 yaşındaki güzel isim, daracık bir elbise giyerek yürekleri hoplattı! İşte Hadise'nin habere konu olan ve merak edilenler…

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