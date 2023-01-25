Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Oca 2023 - 12:06

Yalı Çapkını Esme’yi Siz Bir de Instagram’da Görün! “Sen Seyran’dan Bile Güzelmişsin!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı, Instagram’da yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti. Bir bakanı bir daha baktıran güzel isim Sezin Bozacı’ya takipçileri ise “Sen Seyran’dan bile güzelmişsin be” yorumlarında bulundular! İşte Sezin Bozacı’nın o çok konuşulan o kareleri…