- 25 Oca 2023 - 12:06

Yalı Çapkını Esme’yi Siz Bir de Instagram’da Görün! “Sen Seyran’dan Bile Güzelmişsin!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı, Instagram’da yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti. Bir bakanı bir daha baktıran güzel isim Sezin Bozacı’ya takipçileri ise “Sen Seyran’dan bile güzelmişsin be” yorumlarında bulundular! İşte Sezin Bozacı’nın o çok konuşulan o kareleri…

Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Cuma akşamlarının kuşkusuz en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Suna’nın bahtsız annesi Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı, Instagram kareleriyle doğal afet olduğunu gösterdi! İşte merak edilenler…

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25 Oca 2023 - 12:06 Ankara- Yaşam

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