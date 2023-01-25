Yalı Çapkını Esme’yi Siz Bir de Instagram’da Görün! “Sen Seyran’dan Bile Güzelmişsin!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı, Instagram’da yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti. Bir bakanı bir daha baktıran güzel isim Sezin Bozacı’ya takipçileri ise “Sen Seyran’dan bile güzelmişsin be” yorumlarında bulundular! İşte Sezin Bozacı’nın o çok konuşulan o kareleri…
Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Cuma akşamlarının kuşkusuz en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Suna’nın bahtsız annesi Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı, Instagram kareleriyle doğal afet olduğunu gösterdi! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.