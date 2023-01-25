Yalı Çapkını Pelin – Ferit Sevişme Sahnesi Çıldırttı! Seyran Zırıl Zırıl Ağlarken Onlar…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümde olduğu gibi son bölümde yine izlenme rekorları kırmıştı. Ferit karakterinin hem Pelin’i hem de Seyran’ı elinde tutmak istemesi, seyirciyi çıldırtıyordu ki yeni bölümden şok bir ifşa geldi. Pelin ve Ferit’in sevişmesi…

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