- 25 Oca 2023 - 14:24 G: 25 Oca 2023 - 14:25

Yalı Çapkını Pelin – Ferit Sevişme Sahnesi Çıldırttı! Seyran Zırıl Zırıl Ağlarken Onlar…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinde ekranlara gelecek olan Pelin – Ferit sevişme sahnesi seyircileri şimdiden çıldırttı. İlk bölümde yaşanan olayın aynısının 19. bölümde de yaşanacak olması tepkilere neden oldu. Seyran zırıl zırıl ağlarken onların keyfine bakması ipleri inceldiği yerden koparttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümde olduğu gibi son bölümde yine izlenme rekorları kırmıştı. Ferit karakterinin hem Pelin’i hem de Seyran’ı elinde tutmak istemesi, seyirciyi çıldırtıyordu ki yeni bölümden şok bir ifşa geldi. Pelin ve Ferit’in sevişmesi…

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25 Oca 2023 - 14:24 Ankara- Yaşam

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