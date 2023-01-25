Yalı Çapkını Pelin – Ferit Sevişme Sahnesi Çıldırttı! Seyran Zırıl Zırıl Ağlarken Onlar…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinde ekranlara gelecek olan Pelin – Ferit sevişme sahnesi seyircileri şimdiden çıldırttı. İlk bölümde yaşanan olayın aynısının 19. bölümde de yaşanacak olması tepkilere neden oldu. Seyran zırıl zırıl ağlarken onların keyfine bakması ipleri inceldiği yerden koparttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümde olduğu gibi son bölümde yine izlenme rekorları kırmıştı. Ferit karakterinin hem Pelin’i hem de Seyran’ı elinde tutmak istemesi, seyirciyi çıldırtıyordu ki yeni bölümden şok bir ifşa geldi. Pelin ve Ferit’in sevişmesi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.